Sunce ponovo preuzima primat: za vikend pretežno suvo i toplo

Na severu zemlje jutro će doneti razvedravanje, a tokom dana biće pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost u popodnevnim časovima.

U ostalim krajevima već pre podne i sredinom dana očekuje se postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slab do umeren vetar, dok će u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno biti i jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 22 stepena, dok će najviša dnevna biti od 26 do 30 stepeni. GZS