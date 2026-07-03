Sunce ponovo preuzima primat: za vikend pretežno suvo i toplo

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata
Sunce ponovo preuzima primat: za vikend pretežno suvo i toplo

Na severu zemlje jutro će doneti razvedravanje, a tokom dana biće pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost u popodnevnim časovima.

U ostalim krajevima već pre podne i sredinom dana očekuje se postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slab do umeren vetar, dok će u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno biti i jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 22 stepena, dok će najviša dnevna biti od 26 do 30 stepeni. GZS
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

RHMZ objavio novu prognozu: Evo kada prestaje kiša, stiže razvedravanje, poznato kakvo će biti vreme za vikend

RHMZ objavio novu prognozu: Evo kada prestaje kiša, stiže razvedravanje, poznato kakvo će biti vreme za vikend

NIN pre 1 sat
U Srbiji razvedravanje, temperatura do 30 stepeni

U Srbiji razvedravanje, temperatura do 30 stepeni

RINA pre 1 sat
Za vikend uglavnom suvo i toplo

Za vikend uglavnom suvo i toplo

Zoom UE pre 2 sata
Vremenska prognoza: Danas vedrije, mestimično kiša

Vremenska prognoza: Danas vedrije, mestimično kiša

Nedeljnik pre 3 sata
Stabilizacija vremena u Srbiji: Kiša se povlači, za vikend sunčano i do 29 stepeni

Stabilizacija vremena u Srbiji: Kiša se povlači, za vikend sunčano i do 29 stepeni

Glas Zaječara pre 3 sata
Posle naglog obrta vremena stiže nova pretnja: RHMZ upozorio na veliku opasnost u ovom delu Srbije

Posle naglog obrta vremena stiže nova pretnja: RHMZ upozorio na veliku opasnost u ovom delu Srbije

Mondo pre 3 sata
Šta se dešava sa vremenom u julu? RHMZ objavio prognozu za prvu polovinu meseca, čeka nas anomalija sa temperaturama

Šta se dešava sa vremenom u julu? RHMZ objavio prognozu za prvu polovinu meseca, čeka nas anomalija sa temperaturama

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina

Društvo, najnovije vesti »

Za Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu tri puta više zainteresovanih u odnosu na prethodne godine

Za Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu tri puta više zainteresovanih u odnosu na prethodne godine

N1 Info pre 25 minuta
Zborovi građana Novog Sada: Na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju obrušio se deo plafona

Zborovi građana Novog Sada: Na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju obrušio se deo plafona

N1 Info pre 35 minuta
UNS: Na medijskom konkursu u Beogradu najviše novca izdavaču Informera, u Vojvodini RTV Pančevo

UNS: Na medijskom konkursu u Beogradu najviše novca izdavaču Informera, u Vojvodini RTV Pančevo

N1 Info pre 40 minuta
Lopandić (SRCE): Vlast vodi hibridni rat protiv nacionalnih interesa

Lopandić (SRCE): Vlast vodi hibridni rat protiv nacionalnih interesa

Beta pre 16 minuta
UNS: Na medijskom konkursu u Beogradu najviše novca izdavaču Informera, u Vojvodini RTV Pančevo

UNS: Na medijskom konkursu u Beogradu najviše novca izdavaču Informera, u Vojvodini RTV Pančevo

Beta pre 11 minuta