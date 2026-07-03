Đoković pred novim ispitom na Vimbldonu: Rinderkneš preti servisom!

Hot sport pre 32 minuta
Đoković pred novim ispitom na Vimbldonu: Rinderkneš preti servisom!
Sedmostruki šampion nastavlja pohod ka 25. Grend slem tituli, dok Francuz traži najveću pobedu karijere! Novak Đoković danas nastavlja pohod ka novoj tituli na Vimbldonu, gde će u trećem kolu odmeriti snage sa Arturom Rinderknešom. Srpski as u ovaj duel ulazi kao veliki favorit, ali ga očekuje rival čiji stil igre može da predstavlja ozbiljan izazov na travnatoj podlozi. Nakon nešto sporijeg ulaska u turnir, Đoković je u drugom kolu demonstrirao vrhunsku formu
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