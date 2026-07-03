Đoković pred novim ispitom na Vimbldonu: Rinderkneš preti servisom!
Hot sport pre 32 minuta
Sedmostruki šampion nastavlja pohod ka 25. Grend slem tituli, dok Francuz traži najveću pobedu karijere! Novak Đoković danas nastavlja pohod ka novoj tituli na Vimbldonu, gde će u trećem kolu odmeriti snage sa Arturom Rinderknešom. Srpski as u ovaj duel ulazi kao veliki favorit, ali ga očekuje rival čiji stil igre može da predstavlja ozbiljan izazov na travnatoj podlozi. Nakon nešto sporijeg ulaska u turnir, Đoković je u drugom kolu demonstrirao vrhunsku formu