Đoković pred novim ispitom na Vimbldonu: Rinderkneš preti servisom!

Sedmostruki šampion nastavlja pohod ka 25. Grend slem tituli, dok Francuz traži najveću pobedu karijere! Novak Đoković danas nastavlja pohod ka novoj tituli na Vimbldonu, gde će u trećem kolu odmeriti snage sa Arturom Rinderknešom. Srpski as u ovaj duel ulazi kao veliki favorit, ali ga očekuje rival čiji stil igre može da predstavlja ozbiljan izazov na travnatoj podlozi. Nakon nešto sporijeg ulaska u turnir, Đoković je u drugom kolu demonstrirao vrhunsku formu