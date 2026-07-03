Srbija ima tandem za budućnost: Ubacili zajedno 57 poena i odveli naš tim u polufinale Svetskog prvenstva!

Litvanija pometlana! Košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva u Istanbulu, pošto je u četvrtfinalu ubedljivo savladala Litvaniju rezultatom 101:78.

Izabranici Stevana Mijovića do pobede su stigli posle fantastične poslednje četvrtine, u kojoj su potpuno nadigrali rivala i serijom odličnih poteza obezbedili mesto među četiri najbolje selekcije na svetu. Srbija je na poluvremenu imala deset poena prednosti (44:34), ali su Litvanci u trećoj deonici uspeli da preokrenu i u jednom trenutku povedu sa pet poena razlike. Ipak, usledio je silovit odgovor srpskog tima, koji je u poslednjoj četvrtini dominirao i taj