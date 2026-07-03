Porodica traga za 21-godišnjim Antonijem Jevtićem: Nestao u Kragujevcu, apel građanima da pomognu

iKragujevac pre 17 minuta
Porodica traga za 21-godišnjim Antonijem Jevtićem: Nestao u Kragujevcu, apel građanima da pomognu

Dvadesetjednogodišnji Antonije Jevtić nestao je u noći između 30. juna i 1. jula u Kragujevcu, a njegova porodica upućuje apel građanima da pomognu u potrazi i svaku korisnu informaciju prijave policiji.

Prema rečima njegovog brata Filipa, Antonije je poslednji put bio u kontaktu sa devojkom i kolegom, koji su mu te večeri čestitali rođendan. Nakon toga njegov mobilni telefon više nije bio dostupan, a od tada mu se gubi svaki trag. "Razlozi i okolnosti njegovog nestanka nisu mi poznati. Antonije ima 21 godinu, živi i radi u Kragujevcu. Ima smeđu kosu, braon oči i visok je oko 175 centimetara. Nažalost, ne znamo šta je imao na sebi u trenutku nestanka", naveo je
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