Porodica traga za 21-godišnjim Antonijem Jevtićem: Nestao u Kragujevcu, apel građanima da pomognu

Dvadesetjednogodišnji Antonije Jevtić nestao je u noći između 30. juna i 1. jula u Kragujevcu, a njegova porodica upućuje apel građanima da pomognu u potrazi i svaku korisnu informaciju prijave policiji.

Prema rečima njegovog brata Filipa, Antonije je poslednji put bio u kontaktu sa devojkom i kolegom, koji su mu te večeri čestitali rođendan. Nakon toga njegov mobilni telefon više nije bio dostupan, a od tada mu se gubi svaki trag. "Razlozi i okolnosti njegovog nestanka nisu mi poznati. Antonije ima 21 godinu, živi i radi u Kragujevcu. Ima smeđu kosu, braon oči i visok je oko 175 centimetara. Nažalost, ne znamo šta je imao na sebi u trenutku nestanka", naveo je