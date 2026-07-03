Posle kišnog jutra stiže sunce: Evo kakvo vreme očekuje Kragujevac za vikend

iKragujevac pre 3 sata
Posle kišnog jutra stiže sunce: Evo kakvo vreme očekuje Kragujevac za vikend

Nakon kišovitog početka dana, stanovnike Kragujevca i Šumadije očekuje postepena stabilizacija vremena. Prema prognozi, padavine će tokom prepodneva zahvatiti veći deo Srbije, dok se razvedravanje najpre očekuje u Vojvodini, a zatim tokom popodneva i u centralnim krajevima zemlje, uključujući Kragujevac.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će u pojedinim delovima Vojvodine i istočne Srbije povremeno biti pojačan. Maksimalna dnevna temperatura u Kragujevcu danas će dostići oko 27 stepeni. Predstojeći vikend doneće pretežno sunčano i prijatno toplo vreme. U većem delu Srbije dnevna temperatura kretaće se do 30 stepeni, bez značajnijih promena vremenskih prilika. U Kragujevcu i Šumadiji u subotu se očekuje maksimalna temperatura od 26 stepeni, dok će u
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