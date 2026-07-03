Brnabić, Mali, Đurić i Starović u Briselu na događaju u organizaciji Vlade Srbije i Misije Srbije pri EU

U Briselu je danas počeo događaj pod nazivom "Serbia's Reform Momentum: From Commitment to Delivery", koji organizuju Vlada Republike Srbije i Misija Srbija u EU, a koji je posvećen, kako je navedeno, predstavljanju rezultata reformskog procesa na putu Srbije ka članstvu u EU.

Foto: Tanjug Julija Bakić Događaju prisustvuju predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministar spoljnih poslova Marko Đurić i ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Prisutan je i šef Misije Srbije u EU Danijel Apostolović. Među prisutnima su generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gert Jan Kopman, ambasadori u EU, predstavnici