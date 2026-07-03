Francuska Agencija za javno zdravlje: Tokom toplotnog talasa broj smrtnih slučajeva porastao za gotovo 30 odsto

Francuska ministarka zdravlja Stefani Ris izjavila je danas da je tokom prošlomesečnog toplotnog talasa u zemlji, u nedelji od 22. do 28. juna, zabeleženo 2.025 smrtnih slučajeva, dodajući da bi taj broj mogao da bude i veći.

Toplotni talas u Francuskoj. Foto: Tanjug/AP Photo/Michel Euler Istovremeno, francuska Agencija za javno zdravlje saopštila je da je broj smrtnih slučajeva u Francuskoj porastao za gotovo 30 odsto, a u regionu Pariza za više od 60 odsto tokom nedelje od 22. do 28. juna, kada je zemlju pogodio vrhunac izuzetno snažnog toplotnog talasa, prenosi „Figaro“. Francuska Agencija za javno zdravlje navela je u novom izveštaju da je zabeležen rast smrtnosti od 29,1 odsto, što