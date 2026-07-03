Francuska Agencija za javno zdravlje: Tokom toplotnog talasa broj smrtnih slučajeva porastao za gotovo 30 odsto

Insajder pre 7 minuta  |  Tanjug
Francuska Agencija za javno zdravlje: Tokom toplotnog talasa broj smrtnih slučajeva porastao za gotovo 30 odsto

Francuska ministarka zdravlja Stefani Ris izjavila je danas da je tokom prošlomesečnog toplotnog talasa u zemlji, u nedelji od 22. do 28. juna, zabeleženo 2.025 smrtnih slučajeva, dodajući da bi taj broj mogao da bude i veći.

Toplotni talas u Francuskoj. Foto: Tanjug/AP Photo/Michel Euler Istovremeno, francuska Agencija za javno zdravlje saopštila je da je broj smrtnih slučajeva u Francuskoj porastao za gotovo 30 odsto, a u regionu Pariza za više od 60 odsto tokom nedelje od 22. do 28. juna, kada je zemlju pogodio vrhunac izuzetno snažnog toplotnog talasa, prenosi „Figaro“. Francuska Agencija za javno zdravlje navela je u novom izveštaju da je zabeležen rast smrtnosti od 29,1 odsto, što
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Ris: 2.025 smrtnih slučajeva u Francuskoj u nedelji od 22. do 28. juna

Ris: 2.025 smrtnih slučajeva u Francuskoj u nedelji od 22. do 28. juna

RTV pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugParizFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Izveštaj: Tajna služba propustila 102 radio-poziva tokom pokušaja atentata na Trampa

Izveštaj: Tajna služba propustila 102 radio-poziva tokom pokušaja atentata na Trampa

Insajder pre 22 minuta
Francuska Agencija za javno zdravlje: Tokom toplotnog talasa broj smrtnih slučajeva porastao za gotovo 30 odsto

Francuska Agencija za javno zdravlje: Tokom toplotnog talasa broj smrtnih slučajeva porastao za gotovo 30 odsto

Insajder pre 7 minuta
Kina upozorila Japan i Filipine zbog planiranih pregovora te dve zemlje o pomorskoj granici

Kina upozorila Japan i Filipine zbog planiranih pregovora te dve zemlje o pomorskoj granici

Insajder pre 27 minuta
Tramp: Smešno je da SAD nastave jednostrani odnos sa NATO

Tramp: Smešno je da SAD nastave jednostrani odnos sa NATO

Insajder pre 7 minuta
Objavljen izveštaj istraživačkih centara CK KPK i agencije Sinhua o značaju misli Si Đinpinga

Objavljen izveštaj istraživačkih centara CK KPK i agencije Sinhua o značaju misli Si Đinpinga

Beta pre 17 minuta