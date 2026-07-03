Ministarstvo spoljnih poslova Rusije: Moskva spremna da nastavi pregovore sa Kijevom

Insajder pre 4 sati  |  Tanjug
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije: Moskva spremna da nastavi pregovore sa Kijevom

Rusija je spremna da nastavi pregovore sa Ukrajinom tačno tamo gde su stali, izjavio je danas zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin.

Kremlj Foto: Alexandergusev - alexandergusev.com, CC BY-SA 3.0, wikimedia.org „Spremni smo da nastavimo pregovore tačno tamo gde su stali. Međutim, to zahteva političku volju ne samo Kijeva već i njegovih zapadnih sponzora, koji su glavni korisnici krize“, rekao je Galuzin za RIA Novosti. Diplomata je, takođe, kritikovao stav ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrija Sibihe, koji tvrdi da Moskva navodno ne želi da sedne za pregovarački sto. „Mi nismo ustali od
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