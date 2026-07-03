Stručnjaci UN: Sve strane krše Trampov mirovni sporazum između Konga i Ruande

Sve strane u sve težem sukobu Demokratske Republike Kongo i Ruande krše uslove mirovnog sporazuma, rekli su stručnjaci UN u izveštaju u koji je agencija AP imala uvid.

Foto: Unsplash/ Bernd Dittrich Kongoanska vojska i pobunjenička grupa M23, zajedno sa onima koji je podržavaju u susednoj Ruandi, ne sprovode mirovni sporazum iz decembra koji je izdejstvovala administracija predsednika SAD Donalda Trampa u nastojanju da se okonča višedecenijski sukob. Stručnjaci UN su naveli da kongoanska vlada nastavlja da sarađuje sa Hutu pobunjeničkom grupom poznatom po skraćenici FDLR, koja uključuje borce koji su učestvovali u genocidu u