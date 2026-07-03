Ponovo poskupelo gorivo u Srbiji - evo koliko košta litar dizela i benzina

Kamatica pre 6 sati  |  Kamatica
Ponovo poskupelo gorivo u Srbiji - evo koliko košta litar dizela i benzina

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 219 dinara za litar, a benzina 195 dinara.

Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, i benzin i dizel su poskupeli za dva dinara. Cene naftnih derivata važiće do petka, 10. jula 2026. godine. Neočekivan potez Rusije - Po prvi put uvozi benzin iz ove države vest Tramp traži hitno smanjenje cene goriva - Šta će biti sa Srbijom? vest Vozače čekaju nove akcize - Od danas veći nameti na benzin i dizel vest
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