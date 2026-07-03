Basket 3x3 se vraća kući: Novi Sad domaćin više turnira, iza cele priče stoji Dušan Bulut

Kurir pre 51 minuta
Basket 3x3 se vraća kući: Novi Sad domaćin više turnira, iza cele priče stoji Dušan Bulut
Basket 3x3 se vraća kući. Tako bi se najkraće mogla opisati predstojeća basketaška dešavanja u Novom Sadu. Ovog leta ponovo će biti oživljeni neki od najautentičnijih novosadskih lokacija i terena na kojima se stvarala istorija i koji su posredno i neposredno bili generatori velikih uspeha srpskog basketa. Sve to biće ispraćeno autentičnim muzičkim i zabavnim sadržajima koji će upotpuniti kompletan užitak svih ljubitelja basketa 3x3 u Srbiji. Iza cele priče stoji
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