Beograd deli bespovratne subvencije poljoprivrednicima: Država pokriva do 80% troškova, obezbeđeni milioni dinara podrške, prijave traju do 15. jula

Kurir pre 1 sat  |  B92
Beograd deli bespovratne subvencije poljoprivrednicima: Država pokriva do 80% troškova, obezbeđeni milioni dinara podrške…

Sekretarijat za poljoprivredu raspisao je pet javnih poziva za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2026 godinu, i to u oblasti pčelarstva, voćarstva, povrtarstva i ratarstva, stočarstva i za nabavku poljoprivrednih priključnih mašina i traktora.

U oblasti pčelarstva, podsticajna sredstva su namenjena za nabavku nove opreme (jedne ili više vrsta opreme), i to do 20 košnica, satne osnove do 60 kg, do dve sms vag, jedna ručna presa za satne osnove, jedna sušara za polen, jedan mlin za šećer, jedna mešalica za izradu pogača za prihranu pčela, jedna centrifuga, jedan otklapač saća, jedna punilica za med i jedan topionik za vosak. Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac
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