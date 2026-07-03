Beretini savladao Fisa u jednom od najboljih mečeva: Mislim da je za nas tenisere ključno da uvek imamo samopouzdanje kada iskoračimo na teren

Skoro tri sata trajao je jedan od najboljih mečeva dana protiv Matea Beretinija i Artura Fisa - u obilju lepih poteza, dužih razmena i po 6 kreiranih brejk prilika sa obe strane.

Italijanu je bilo dovoljno da realizuje 50% istih da bi završio posao u četiri seta (6-4, 7-5, 3-6, 6-3), i iz ovog susreta izlazi sa novom dozom optimizma da bi ovo mogla da bude (još jedna) njegova godina na vimbldonskoj travi. “Kao što ste mogli da vidite, imao sam širok osmeh na licu posle meča, a imam ga i sada. Znao sam da moram da odigram na izuzetno visokom nivou kako bih pobedio Artura. Veoma sam srećan, ponosan i zahvalan što sam ovde i što imam priliku