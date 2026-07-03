Čačak dobija još jaču vezu sa Moravskim koridorom: Pristupna saobraćajnica širi se na četiri trake, poznato šta se dalje gradi…

Tokom prethodnih meseci grad Čačak je u rekordnom roku dobio saobraćajnu vezu sa Moravskim koridorom, a u narednom periodu u planu je da pristupna saobraćajnica koja povezuje kružni tok u Konjevićima sa petljom na autoputu Moravski koridor bude proširena na četiri saobraćajne trake.

Gradskog veća grada Čačka je donelo rešenje o prenosu investitorskih prava na Javno preduzeće “Putevi Srbije“. Odluka je doneta kako bi se omogućilo izvođenje radova na kompletnoj deonici, kao i na pratećim saobraćajnicama koje će povezati Moravski koridor sa postojećom putnom mrežom u Konjevićima i okolini. - Reč je o ulicama predviđenim važećim planskim aktima, odnosno Planom generalne regulacije “Ljubić – Košutnjak“. Najznačajnija je deonica koja povezuje kružni