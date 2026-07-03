Detaljan vodič za turističke vaučere 2026: Ko ima pravo na 10.000 dinara, kako se prijaviti i zašto država uvodi rigorozne kontrole?

Kurir pre 3 sata
Detaljan vodič za turističke vaučere 2026: Ko ima pravo na 10.000 dinara, kako se prijaviti i zašto država uvodi rigorozne…

Vlada Srbije najavila je podelu 30.000 novih turističkih vaučera za odmor u 2026. godini.

Vrednost vaučera iznosi 10.000 dinara, a zbog izuzetnog interesovanja i brzine kojom se svake godine podele, građanima se savetuje da već sada pripreme neophodnu dokumentaciju. Pored standardnih uslova, ovogodišnji ciklus donosi i jednu veliku novinu – znatno oštriju kontrolu celokupnog procesa kako bi se stalo na put zloupotrebama. U nastavku vam donosimo kompletan vodič sa svim detaljima: ko ispunjava uslove, koja je procedura prijave i gde možete provesti svoj
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