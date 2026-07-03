Kolina "oladio" Amerikance: Domaćin se žalio zbog crvenog kartona, a čuveni sudija dao konačnu presudu

Kurir pre 15 minuta
Kolina "oladio" Amerikance: Domaćin se žalio zbog crvenog kartona, a čuveni sudija dao konačnu presudu

Američki napadač Folarin Balogun dobio je direktan crveni karton nakon što je nagazio Tarika Muharemovića u utakmici SAD - BiH.

Amerikanci su ubeđeni da nije trebao da bude isključen, te da je Lionel Mesi na isti način prošao bez kartona u meču grupne faze protiv Alžira. Tim povodom se javio Pjerluiđi Kolina. Legendarni italijanski sudija ističe da je jedna od najvećih grešaka u fudbalu pretpostaviti da su dva incidenta identična samo zato što izgledaju slično. "Sudije su obučene da svaki start procenjuju prema njegovim specifičnim okolnostima. U Mesijevom slučaju kontakt je bio kratak, a
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