Kristijano Ronaldo završava karijeru?! Šokantna vest pred meč Portugal - Hrvatska! Oglasila se Katja: Uživajte u njegovom poslednjem plesu

Uoči utakmice Portugal - Hrvatska u okviru šesnaestine finala na Svetskom prvenstvu, osvanula je senzacionalna informacija.

Kristijano Ronaldo posle Mundijala 2026 završava reprezentativnu karijeru u Portugalu! Ova vest je obišla planetu, a objavila ju je Katja Ronaldo, njegova sestra. I to pred kamerama Sport TV. "Uživajte dok traje. Uskoro završava. Informacije koje imam, iz pouzdanog izvora... ovo je njegov poslednji ples". Pretpostavljalo se da će Kristijano posle šestog Mundijala završiti reprezentativnu karijeru, ali vest koju je Katja plasirala dolazi tik pred utakmicu sa