Preminuo otac Igora Rakočevića: Bio je legenda Zvezde, nosio crveno-beli dres punih 10 godina

Bivši košarkaš Crvene zvezde i legenda kluba, Goran Rakočević, otac takođe slavnog košarkaša Igora Rakočevića, preminuo je 02.07.2026. godine u 75. godini života.

Goran je bio član zlatne generacije Crvene zvezde koja je osvojila prvi međunarodni klupski trofej u bivšoj Jugoslaviji, i čovek koji je nosio crveno-beli dres punih 10 godina (1969-1979). Tim povodom se oglasio klub sa Malog Kalemegdana. " Goran Rakočević je rođen u Smederevskoj Palanci 01.03.1951. godine. Odigrao je čak 273 utakmice za našu Crvenu zvezdu, bio je član zlatne generacije kluba i igrao punu deceniju za naš klub. Debitovao je 8. novembra 1969. godine