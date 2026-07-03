Raste broj mrtvih posle ruskog masovnog udara na Kijev! Spasioci izvukli još tela, uništena devetospratnica postala novi simbol stradanja! (foto)

Kurir pre 52 minuta  |  Ukrainska Pravda/
Raste broj mrtvih posle ruskog masovnog udara na Kijev! Spasioci izvukli još tela, uništena devetospratnica postala novi…

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine potvrdila je novi bilans žrtava, dok se akcija raščišćavanja nastavlja dan nakon razornog napada, prenosi Ukrajinska pravda.

U noći između 1. i 2. jula ruske snage izvele su masovni kombinovani napad na Ukrajinu koristeći jurišne bespilotne letelice i rakete različitih tipova lansirane iz vazduha, sa kopna i mora. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 524 od ukupno 570 vazdušnih ciljeva, ali je 25 balističkih projektila i 12 jurišnih dronova probilo odbranu i pogodilo svoje mete. Glavna meta napada bio je Kijev, gde je do podneva 2. jula potvrđeno 27 poginulih i gotovo 90
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