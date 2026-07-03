"Slavimo znanje, upornost i odgovornost" Opština Novi Beograd nagradila 500 najboljih đaka!

Kurir pre 38 minuta  |  Beograd.rs
"Slavimo znanje, upornost i odgovornost" Opština Novi Beograd nagradila 500 najboljih đaka!

Gradska opština Novi Beograd nagradila je gotovo 500 đaka novobeogradskih osnovnih i srednjih škola za izuzetne uspehe u nastavi i na sportskim takmičenjima u protekloj školskoj godini.

Nagradni fond je ove godine uvećan, a prema nedavno usvojenoj odluci, Opština će ubuduće nagrađivati i nastavnike čiji učenici su postigli izuzetne rezultate na takmičenjima. Na svečanosti u Hali sportova „Ranko Žeravica”, nosiocima Vukove diplome juče su uručene zahvalnice i poklon-vaučeri u vrednosti od 15.000 dinara, dok su đaci i sportisti generacije dobili vaučere od po 30.000 dinara. Čestitke najboljim đacima, njihovim roditeljima i nastavnicima, uputila je
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