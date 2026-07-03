Švajcarska - Alžir: Jutarnji spektakl na Mundijalu! Afrikanci žele da pošalju Džaku kući...

Kurir pre 16 minuta
Švajcarska - Alžir: Jutarnji spektakl na Mundijalu! Afrikanci žele da pošalju Džaku kući...

Od najnovijeg Hronološki Susret između Švajcarske i Alžira je počeo.

Švajcarci su u grupnoj fazi remizirali sa Katarom (1:1), savladali Bosnu i Hercegovinu (4:1) i Kanadu (2:1). Alžir je turnir započeo porazom od Argentine (0:3), zatim je savladao Jordan (2:1), da bi na kraju odigrao nerešeno sa Austrijom (3:3). Poslednji meč doneo je puno bure, a više o tome možete pročitati na sledećim linkovima: Evo i sastava obe selekcije... Švajcarska: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanđi, Rodrigez - Frojler, Džaka - Ndoje, Mazambi, Vargas - Embolo.
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