"Tela dece su toliko unakažena, da ih ni roditelji više ne mogu prepoznati" Strahuje se da je poginulo više od 10.000 ljudi u razornom zemljotresu u Venecueli

Kurir pre 3 sata  |  CNN/Preneo: V.M.)
"Tela dece su toliko unakažena, da ih ni roditelji više ne mogu prepoznati" Strahuje se da je poginulo više od 10.000 ljudi u…

Nedelju dana nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu, zvaničan broj žrtava i dalje deluje iznenađujuće nizak, kako građanima te zemlje, tako i međunarodnoj javnosti.

Vršilac dužnosti predsednika, Delsi Rodrigezsaopštila je u četvrtak da je u zemljotresima poginulo najmanje 2.595 ljudi, što je za 300 više nego prema prethodnom dnevnom izveštaju. Doktorka sudske patologije, koja je iz straha po sopstveni život želela da ostane anonimna, rekla je za CNN da veruje kako je zvaničan broj poginulih višestruko potcenjen i da predstavlja "ni trećinu stvarnog broja žrtava". Prema njenim rečima, improvizovana mrtvačnica u lučkom gradu La
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