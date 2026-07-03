Uživo - Finale Pinkovih zvezda! Kraj drugog kruga, 12 veličanstvenih se bori za prvo mesto i 30.000 evra

Od najnovijeg Hronološki 12 finalista izvelo je numere, uskoro saznajemo ko ulazi u SUPERFINALE Krenulo je novo glasanje, a takmičari koji su prošli dalje pevaju kratku brzu pesmu.

Igor Lošić, Luka Đokić, Đorđe Jovanović, Ognjen Inđić, Haris Kajević, Stefan Cekić, Elsan Pilica, Anja Tabak, Džan Imamović, Ana Jokić i Jovan Gavrilović predstavili su se pesmama u drugom krugu, a na sceni je nastala prava žurka. Među izbačenim učesnicima i mala Dariaa, operski pevač Damiano i ostali takmičari. Jelena Karleuša poručila gledaocima da nemaju pojma da prepoznaju zvezdu. Prvi koji ide u drugi krug finala je Jovan Gavrilović Sledeći koji ide dalje je