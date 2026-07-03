Zrenjanin ulaže u zelenu budućnost: Pokrenut projekat za Čokliget park, stižu nove sadnice, edukativne table i digitalni sadržaji (foto)

Kurir pre 7 minuta  |  B92
Zrenjanin ulaže u zelenu budućnost: Pokrenut projekat za Čokliget park, stižu nove sadnice, edukativne table i digitalni…

Grad Zrenjanin započeo je realizaciju pilot aktivnosti u okviru međunarodnog programa URBACT Pioneers Accelerator, kroz projekat revitalizacije Čokliget parka.

Cilj projekta je unapređenje ovog zelenog prostora kroz aktivnosti koje povezuju zaštitu životne sredine, edukaciju i aktivno učešće građana. Poseban akcenat stavljen je na podizanje svesti o značaju urbanih zelenih površina, očuvanju biodiverziteta i stvaranju kvalitetnijeg prostora za boravak svih generacija. U narednom periodu planirana je sadnja novog biljnog materijala, postavljanje edukativne table sa QR kodom, kao i razvoj digitalnih edukativnih sadržaja
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