Zrenjanin ulaže u zelenu budućnost: Pokrenut projekat za Čokliget park, stižu nove sadnice, edukativne table i digitalni sadržaji (foto)

Grad Zrenjanin započeo je realizaciju pilot aktivnosti u okviru međunarodnog programa URBACT Pioneers Accelerator, kroz projekat revitalizacije Čokliget parka.

Cilj projekta je unapređenje ovog zelenog prostora kroz aktivnosti koje povezuju zaštitu životne sredine, edukaciju i aktivno učešće građana. Poseban akcenat stavljen je na podizanje svesti o značaju urbanih zelenih površina, očuvanju biodiverziteta i stvaranju kvalitetnijeg prostora za boravak svih generacija. U narednom periodu planirana je sadnja novog biljnog materijala, postavljanje edukativne table sa QR kodom, kao i razvoj digitalnih edukativnih sadržaja