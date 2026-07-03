Podignuta optužnica protiv napadača na učenika ETŠ “Mihajlo Pupin”: Tukli ga metalnom šipkom i čekićem

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv četvorice mladića koji su krajem februara u dvorištu Srednje elektrotehničke škole “Mihajlo Pupin” brutalno pretukli učenika S.M, nanevši mu teške telesne povrede.

Optužnicom se dvojici napadača na teret stavlja pokušaj teškog ubistva, dok se druga dvojica terete za nasilničko ponašanje, navodi se u saopštenju VJT. Napad se dogodio 25. februara ove godine tokom školskog odmora, u momentu kada se u dvorištu nalazio veći broj đaka. Prema navodima tužilaštva, grupa napadača koju su činili L.S. (2007), A.P. (2006), P.J. (2004) i Lj.A. (2004) bezobzirnim ponašanjem je teže poremetila javni red i mir, dok su L.S. i A.P. pokušali