Asvel ukrao "veći viđeno" pojačanje Partizana: Ponoćna bomba u evropskoj košarci

Mondo pre 47 minuta  |  Dušan Ninković
Asvel ukrao "veći viđeno" pojačanje Partizana: Ponoćna bomba u evropskoj košarci

Košarkaški klub Partizan detaljno je "prečešljao" tržište u potrazi za igračima koji bi mogli da donesu kvalitet pred početak nove sezone.

Činilo se da crno-beli imaju čist put do Petija Milsa, iskusnog australijskog košarkaša sa bogatim NBA iskustvom, ali... Nove informacije otkrivaju da on nije blizu potpisa sa srpskim timom. Čini se da španski stručnjak Đoan Penjaroja u narednoj sezoni neće moći da računa na Milsa, već da će morati da se sprema za utakmice protiv njega. Kako je preneo Telesport, Mils je na korak od potpisa ugovora sa Asvelom, koji je veoma ambiciozno započeo sklapanje tima za
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