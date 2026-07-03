Luka Modrić krivi sudije za poraz Hrvatske: "Uvek na našu štetu, guraju velike ekipe"

Fudbalska reprezentacija Hrvatske ispala je sa Svetskog prvenstva i to na najbolniji mogući način.

Hrvatska je vodila protiv Portugala, potom je Kristijano Ronaldo izjednačio iz penala, da bi u 94. minutu Gonsalo Ramoš postigao gol kojim je došlo do preokreta. Nije to bilo sve, Hrvatska je uspela i da se ponada, pošto je u 103. minutu Joško Gvardiol postigao gol vredan produžetaka, posle čega se oglasila VAR tehnologija - i pogodak je poništen zbog ofsajda. Hrvatskoj je odmogao "čip" u lopti i to je značilo da moraju da pakuju kofere, pa će ovaj poraz ujedno