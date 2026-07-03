"Temperature u junu niže nego prošle godine": Meteorolog Todorović otkrio kakvo vreme će biti u julu

Toplotni talas se u Srbiji konačno završio prvog dana jula i doneo je niže temperature za oko 10 stepeni što su mnogi građani Srbije sa nestrpljenjem dočekali.

Meteorolog Nedeljko Todorović je u emisiji "Puls Srbije" na " Kurir" televiziji otkrio da će u julu vreme biti promenljivo do sredine meseca uz česte vremenske nepogode, dok se novi toplotni talas očekuje krajem meseca. "Danas je za tri do četiri stepena toplije nego juče, dok će sutra temperatura ponovo biti niža za dva do tri stepena. Ipak, kiše neće biti. Pred nama su sunčani subota i nedelja sa temperaturama oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, odnosno