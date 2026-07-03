Uživo Australija - Egipat: Toni Popović promenio golmana pred penale

Nastavlja se nokaut faza Svetskog prvenstva u fudbalu, a sada će od 20 časova igrati Egipat i Australija.

Pobednik ovog meča ide na boljeg iz meča koji se igra u ponoć između Argentine i Zelenortskih ostrva. Selektor Australije će biti junak ili tragičar. Na minut do kraja produžetka, toni Popović izvodi iz igre golmana Biča, a na teren šalje iskusnog rezervistu Metjua Rajana. Na njemu će biti pritisak, trebalo bi da bude adut Australije u penal-seriji kojoj smo sve bliži. Imali su inicijativu fudbaleri Egipta u ovim trenucima, ali nisu uspeli da stvore pravu priliku.