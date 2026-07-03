Vučić posthumno odlikovao srpskog vojnika koji je poginuo u Libanu

Mondo pre 7 minuta  |  Jovana Radovanović
Vučić posthumno odlikovao srpskog vojnika koji je poginuo u Libanu

Sastanku su prisustvovali i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.

Nakon sastanka održava se ceremonija dodele Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i Krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je, časno obavljajući svoju dužnost, izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Predsednik Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U Ukazu o dodeli odlikovanja
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