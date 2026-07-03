Na današnji dan, 3. jul: Jugoslovenski košarkaši postali evropski šampioni, umro Džim Morison...

N1 Info pre 42 minuta  |  Beta
Na današnji dan, 3. jul: Jugoslovenski košarkaši postali evropski šampioni, umro Džim Morison...
Na današnji dan dogodilo se: 321. Rimski car Konstantin II, hrišćanin, proglasio je nedelju za dan odmora i verskog obreda. 1423. Rođen je francuski kralj Luj XI koji je tokom vladavine (1461-83) podstakao razvoj zanatstva i trgovine dajući gradovima privilegije. Modernizovao je stare i podigao nove visoke škole. 1583. Ruski car Ivan Grozni ubio je sina u nastupu gneva. Taj autokrata sproveo je značajne reforme u Rusiji, a zbog okrutnog odnosa prema boljarima dobio
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Na današnji dan, 3. jul

Na današnji dan, 3. jul

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KošarkaDžim MorisonRusija

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 3. jul: Jugoslovenski košarkaši postali evropski šampioni, umro Džim Morison...

Na današnji dan, 3. jul: Jugoslovenski košarkaši postali evropski šampioni, umro Džim Morison...

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