Na današnji dan, 3. jul: Jugoslovenski košarkaši postali evropski šampioni, umro Džim Morison...

Na današnji dan dogodilo se: 321. Rimski car Konstantin II, hrišćanin, proglasio je nedelju za dan odmora i verskog obreda. 1423. Rođen je francuski kralj Luj XI koji je tokom vladavine (1461-83) podstakao razvoj zanatstva i trgovine dajući gradovima privilegije. Modernizovao je stare i podigao nove visoke škole. 1583. Ruski car Ivan Grozni ubio je sina u nastupu gneva. Taj autokrata sproveo je značajne reforme u Rusiji, a zbog okrutnog odnosa prema boljarima dobio