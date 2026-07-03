Vučić uručio orden Karađorđeve zvezde porodici poginulog vojnika Jovanovića

N1 Info pre 5 sati  |  FoNet
Vučić uručio orden Karađorđeve zvezde porodici poginulog vojnika Jovanovića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena za naručite zasluge u predstavljanju Srbije porodici podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu.

Odlikovanje je primio Jovanovićev otac Miloš. Vučić je rekao da je Milovan Jovanović bio istinski srpski junak, uvek odvažan i hrabar, pristojan čovek, divan roditelj, dobar suprug. Milovan Jovanović je bio na časnom zadatku, da časniji ne može biti. Obavljao ga je ponosito, časno i dostojanstveno i otišao je onako kako to junaci rade - "dično i srčano", izjavio je Vučić. Prema Vučićevim rečima, Jovanović je za mir i slobodu "uradio više od svih nas". "Uradio si
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