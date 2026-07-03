Nove cene goriva: Benzin i dizel skuplji za 2 dinara

Nedeljnik pre 11 minuta
Nove cene goriva: Benzin i dizel skuplji za 2 dinara

Benzin će na pumpama u Srbiji od danas u 15.00 sati do 10. jula u isto vreme biti skuplji dva dinara i litar će koštati 195 dinara.

Cena dizela je takođe povećana za dva dinara, pa litar košta 219 dinara. Dizel za poljoprivrednike košta 184 dinara za litar. Ministarstvo trgovine svakog petka objavljuje odluku o nedeljnom usklađivanja cena sa kretanjima na tržištu energenata, a u skladu sa važećom uredbom o ograničenju visine cena. Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evropremijum BMB 95, produžena
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