Đurić, Brnabić, Mali i Starović u Briselu: Predstavljanje rezultata reformskog procesa i napretka Srbije ka EU
Newsmax Balkans pre 24 minuta | Newsmax Balkans
U Briselu će danas biti održan događaj pod nazivom Serbia's Reform Momentum: From Commitment to Delivery, koji organizuju Vlada Republike Srbije i Misija Srbija u EU.
Događaj je posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a o tome će govoriti predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministar spoljnih poslova Marko Đurić i ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Kroz razgovor sa predstavnicima evropskih institucija, država članica, diplomatskog kora, poslovne