Smenjen selektor Nemačke posle eliminacije na SP: Mediji pišu da Klop menja Nagelsmana

Newsmax Balkans pre 43 minuta
Smenjen selektor Nemačke posle eliminacije na SP: Mediji pišu da Klop menja Nagelsmana

Julijan Nagelsman nije više selektor fudbalera Nemačke, saopštio je Fudbalski savez Nemačke.

"Nemački fudbalski savez izričito zahvaljuje Julijanu Nagelsmanu na njegovom radu od septembra 2023. godine. Karakteriše ga visok nivo posvećenosti i izuzetna ambicija. Štaviše, Julijan je izuzetno odgovorna i iskrena osoba koju svi cenimo", izjavio je predsednik FS Nemačke Bernd Nojendorf. A post shared by DFB-Team (@dfb_team) Nagelsman (38) je smenjen posle debakla na Svetskom prvenstvu i eliminacije nemačke selekcije od Paragvaja u šesnaestini finala. "U danima
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