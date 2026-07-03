Vučić s ministarkom odbrane Španije: Verujem da ćemo nastaviti da razvijamo bliske partnerske odnose

Newsmax Balkans pre 7 sati  |  Newsmax Balkans
Vučić s ministarkom odbrane Španije: Verujem da ćemo nastaviti da razvijamo bliske partnerske odnose

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandes, sa kojom je razgovarao o daljem jačanju saradnje Srbije i Španije u oblasti odbrane i bezbednosti, kao i o aktuelnim regionalnim i evropskim pitanjima od obostranog interesa.

Aleksandar Vučić je, na Instagram profilu, naveo da je posebno zahvalio Španiji na doslednom i principijelnom stavu, zasnovanom na poštovanju međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. "Takav odgovoran i dosledan pristup predstavlja snažan temelj međusobnog poverenja i prijateljstva naših država", istakao je Vučić. Dodao je da je u razgovoru razmotrena i mogućnost unapređenja vojnotehničke saradnje, razmene
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