Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na najmanje 2.595

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na najmanje 2.595

Broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 2.595, izjavila je danas privremena predsednica zemlje Delsi Rodrigez.

Ona je rekla da je broj stradalih povećan za oko 300 u odnosu na prethodni dan, ali još uvek nije objavljena procena broja nestalih niti konačan broj žrtava, prenosi CNN. Sumnje u zvanične podatke dodatno su pojačane nakon što je forenzički patolog iz savezne države La Gvaira, jednog od najteže pogođenih područja, za CNN rekao da broj koji saopštava vlada "ne predstavlja ni trećinu stvarnog broja poginulih". Prema rečima patologa, improvizovana mrtvačnica u kojoj
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