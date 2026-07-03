Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo podržao predlog za autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo podržao je na današnjoj sednici predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe Zakona o elektronskim medijima koji se tiče ostavki četiri člana saveta REM-a i uputio ga parlamentu na usvajanje po hitnom postupku.

Odbor je sa 10 glasova "za" odlučio da predloži Skupštini donošenje ovog tumačenja sa ciljem da se reše pravne nedoumice oko statusa članova Saveta REM-a. Predlog za autentično tumačenje podnela je predsednica Odbora za kulturu i informisanje Nevena Đurić radi, kako je obrazloženo na sednici, otklanjanja nedoumica u vezi sa primenom člana 18 tačka 4 Zakona o elektronskim medijima, odnosno kako bi se preciziralo da li se pisane izjave četvoro izabranih članova