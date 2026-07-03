Drama na Mundijalu i šok za Egipat: Igrač se onesvestio, pa dao autogol

Nova pre 7 minuta
Drama na Mundijalu i šok za Egipat: Igrač se onesvestio, pa dao autogol

Fudbaleri Egipta i Australije sastaju se od 20 sati u Arlingtonu (Teksas), u okviru 14. meča šesnaestine finala Svestkog prvenstva.

Egipat je bio drugoplasirani u grupi G iza Belgije i ispred Irana i Novog Zelanda, dok je Australija bila druga u grupi D iza Sjedinjenih Američkih Država, a ispred Paragvaja i Turske. Pobednik ovog meča će u osmini finala igrati protiv Argentine ili Zelenortskih Ostrva. Izvukla se Australija! Salah je spremio šansu za Haisema Hasana, koji je šutirao u dalji ugao, ali je Hari Sutar uspeo da se postavi i nogom spasi Australiju. Salah je odlično centrirao, Rami Rabia
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