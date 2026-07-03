Podignuta optužnica protiv četiri osobe zbog pokušaja ubistva učenika: Tukli ga čekićem i metalnom šipkom tokom školskog odmora…

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv četiri osobe zbog brutalnog nasilja i pokušaja ubistva učenika Srednje elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, koje se dogodilo 25. februara ove godine.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, incident se dogodio tokom školskog odmora kada je u dvorištu bio prisutan veći broj đaka. Grupa od četiri mladića – L. S. (2007), A. P. (26), P. J. (22) i Lj. A. (22) – bezobzirnim ponašanjem i vršenjem nasilja prema učeniku S. M. značajnije su ugrozili spokojstvo učenika i nastavnog osoblja i teže poremetili javni red i mir. Tokom ovog bezobzirnog nasilničkog napada, okrivljeni L. S. i A. P. su pokušali oštećenog S. M. da