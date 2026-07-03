Podignuta optužnica protiv četiri osobe zbog pokušaja ubistva učenika: Tukli ga čekićem i metalnom šipkom tokom školskog odmora

Nova pre 34 minuta
Podignuta optužnica protiv četiri osobe zbog pokušaja ubistva učenika: Tukli ga čekićem i metalnom šipkom tokom školskog odmora…

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv četiri osobe zbog brutalnog nasilja i pokušaja ubistva učenika Srednje elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, koje se dogodilo 25. februara ove godine.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, incident se dogodio tokom školskog odmora kada je u dvorištu bio prisutan veći broj đaka. Grupa od četiri mladića – L. S. (2007), A. P. (26), P. J. (22) i Lj. A. (22) – bezobzirnim ponašanjem i vršenjem nasilja prema učeniku S. M. značajnije su ugrozili spokojstvo učenika i nastavnog osoblja i teže poremetili javni red i mir. Tokom ovog bezobzirnog nasilničkog napada, okrivljeni L. S. i A. P. su pokušali oštećenog S. M. da
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

VJT: Podignuta optužnica protiv mladića koji se sumnjiče da su pretukli učenika u Novom Sadu

VJT: Podignuta optužnica protiv mladića koji se sumnjiče da su pretukli učenika u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo optužnicu protiv četiri osobe zbog pokušaja ubistva učenika Elektrotehničke škole…

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo optužnicu protiv četiri osobe zbog pokušaja ubistva učenika Elektrotehničke škole

Danas pre 34 minuta
Optužnica protiv četvorice osumnjičenih za napad na učenika škole u Novom Sadu

Optužnica protiv četvorice osumnjičenih za napad na učenika škole u Novom Sadu

NIN pre 59 minuta
Pokušaj ubistva učenika u Novom Sadu: Podignuta optužnica protiv četvorice za napad metalnom šipkom u školskom dvorištu

Pokušaj ubistva učenika u Novom Sadu: Podignuta optužnica protiv četvorice za napad metalnom šipkom u školskom dvorištu

Newsmax Balkans pre 1 sat
Optužnica zbog brutalnog napada u Novom Sadu: Učenika tukli šipkom i čekićem u školskom dvorištu

Optužnica zbog brutalnog napada u Novom Sadu: Učenika tukli šipkom i čekićem u školskom dvorištu

B92 pre 1 sat
VJT podiglo optužnicu protiv četiri osobe zbog napada na učenika u Novom Sadu

VJT podiglo optužnicu protiv četiri osobe zbog napada na učenika u Novom Sadu

Politika pre 1 sat
Optužnica protiv četvorice osumnjičenih za napad na učenika škole u Novom Sadu

Optužnica protiv četvorice osumnjičenih za napad na učenika škole u Novom Sadu

Insajder pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvo

Vojvodina, najnovije vesti »

Bez vode deo Petrovaradina

Bez vode deo Petrovaradina

Radio 021 pre 14 minuta
Centar Zrenjanina ili scena iz filma katastrofe? Građani upozoravaju na objekat koji se urušava! Centar Zrenjanina

Centar Zrenjanina ili scena iz filma katastrofe? Građani upozoravaju na objekat koji se urušava! Centar Zrenjanina

Volim Zrenjanin pre 24 minuta
Druženje sa studentima u Futoškom parku u nedelju, uz štampanje cegera i majica

Druženje sa studentima u Futoškom parku u nedelju, uz štampanje cegera i majica

Moj Novi Sad pre 9 minuta
Policija identifikovala muškarca koji je pucao na mladića u sredu u NS, okršaj ipak nije bio na lokaciji na kojoj je zatražio…

Policija identifikovala muškarca koji je pucao na mladića u sredu u NS, okršaj ipak nije bio na lokaciji na kojoj je zatražio pomoć

Moj Novi Sad pre 9 minuta
Predškolci u Ečki dobijaju sigurniji prostor: Grad ustupa objekat školi

Predškolci u Ečki dobijaju sigurniji prostor: Grad ustupa objekat školi

B92 pre 14 minuta