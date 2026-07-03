Šok pred utakmicu Hrvatske i Portugala, tiče se Kristijana Ronalda

Nova pre 5 sati
Šok pred utakmicu Hrvatske i Portugala, tiče se Kristijana Ronalda

Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera sveta, okončaće reprezentativnu karijeru po završetka učešća Portugala na Svetskom prvenstvu.

Tu inforrmaciju potvrdila je njegova sestra, Katja Aveiro: "Prema informacijama koje ja imam, ovo je njegov "poslednji ples". Ronaldo bi trebalo da nastavi karijeru u klubu, u dresu saudijskog Al Nasra. Portugalac se nalazi na teritoriji Severne Amerike, gde sa reprezentacijom igra na Mundijalu, a očekuje ga duel šesnaestine finala protiv ekipe Hrvatske. 🚨 ¡ÚLTIMA HORA! 🚨 Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, confirmó a Sport TV que “este es su último baile”.
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