UŽIVO Zvezda igra protiv Linca na pripremama, pratite meč sa nama VIDEO

Nova pre 31 minuta
UŽIVO Zvezda igra protiv Linca na pripremama, pratite meč sa nama VIDEO

Fudbaleri Crvene zvezde u petak od 17 sati igraju pripremnu utakmicu protiv Blau Vajs Linca iz Austrije.

U pitanju je klub koji je prošle sezone ispao iz prvog ranga austrijskog fudbala, pošto je bio poslednji na tabeli. Zvezda je na ovim letnjim pripremama najpre pobedila Amšteten sa 2:1, da bi potom remizirala sa Slovanom iz Bratislave (1:1). Zvezdin tim na trećem kontrolnom meču u Austriji. 🔴⚪️ #fkcz #czvbwl pic.twitter.com/fJPp1CqVTJ
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