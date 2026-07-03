UŽIVO Zvezda igra protiv Linca na pripremama, pratite meč sa nama VIDEO

Fudbaleri Crvene zvezde u petak od 17 sati igraju pripremnu utakmicu protiv Blau Vajs Linca iz Austrije.

U pitanju je klub koji je prošle sezone ispao iz prvog ranga austrijskog fudbala, pošto je bio poslednji na tabeli. Zvezda je na ovim letnjim pripremama najpre pobedila Amšteten sa 2:1, da bi potom remizirala sa Slovanom iz Bratislave (1:1). Zvezdin tim na trećem kontrolnom meču u Austriji. 🔴⚪️ #fkcz #czvbwl pic.twitter.com/fJPp1CqVTJ