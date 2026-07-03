DS uskoro o odgovornosti članova OO DS Gornjeg Milanovca

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DS uskoro o odgovornosti članova OO DS Gornjeg Milanovca

„Odluka o kolektivnoj ostavci članova Opštinskog odbora Demokratske stranke u Gornjem Milanovcu nije usledila preko noći, niti iz afekta, već zbog ozbiljnih primedbi na nedemokratski i netransparentan unutarstranački izborni proces,“ kaže za Danas Nebojša Gojković, bivši predsednik Odbora DS u Gornjem Milanovcu.

Međutim, lider DS Srđan Milivojević, odbacuje te ocene i za Danas navodi da je reč o političkim ambicijama nekolicine ljudi o čijoj odgovornosti će, zbog iznošenja neistinitih navoda u javnosti, uskoro odlučivati nadležni organi DS. Opštinski odbor Demokratske stranke u Gornjem Milanovcu u ponedeljak je, da podsetimo, saopštio da je doneo odluku o kolektivnoj ostavci članova odbora i tela koje je formirao za predstojeće unutarstranačke izbore, navodeći da ne želi
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