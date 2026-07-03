ZA POLJOPRIVREDNIKE: Subvencionisani dizel od 184 dinara sada dostupan na svim pumpama

Ozon pre 2 sata
ZA POLJOPRIVREDNIKE: Subvencionisani dizel od 184 dinara sada dostupan na svim pumpama

SRBIJA – Vlada Srbije usvojila je izmenu Uredbe kojom se registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima omogućava da evrodizel po ceni od 184 dinara za litar kupuju ne samo na pumpama NIS-a, već i kod svih ostalih trgovaca motornim gorivom.

Ova mogućnost namenjena je poljoprivrednicima koji nisu u potpunosti iskoristili pravo na subvencionisanu kupovinu goriva predviđenu ranijim uredbama. Gorivo se može preuzimati sipanjem direktno u rezervoare poljoprivrednih mašina, ali i u posude namenjene za transport naftnih derivata. Pravo na kupovinu dizela po povlašćenoj ceni ostvaruju registrovana poljoprivredna gazdinstva za površine koje su 24. januara 2026. godine bile upisane u Registar poljoprivrednih
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