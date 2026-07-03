Broj poginulih u odmazdi Rusije na Kijev porastao na 27 a povređena 91 osoba

Politika pre 5 sati
Broj poginulih u odmazdi Rusije na Kijev porastao na 27 a povređena 91 osoba

Ruske snage su tokom noći izvele napad na ukrajinsku prestonicu kao odgovor na napade Ukrajine

KIJEV – Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 27, dok je 91 osoba povređena, saopštile su danas ukrajinske vlasti. Šef Kijevske vojne administracije Timur Tkačenko izjavio je da je u bolnici preminula još jedna osoba koja je prethodno zadobila teške povrede tokom današnjeg napada, preneo je Ukrinform. Ruske snage su tokom noći izvele masovan napad na ukrajinsku prestonicu, pri čemu je pogođeno više delova grada. Ukrajinska premijerka
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