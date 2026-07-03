Đoković dobio potencijalnog protivnika u osmini finala Vimbldona

Politika pre 50 minuta
Đoković dobio potencijalnog protivnika u osmini finala Vimbldona

Potencijalni protivnik Đokoviću u osmini finala bio bi Rus Roman Safijulin

Ruski teniser Roman Safijulin potencijalni je rival Novaku Đokoviću u osmini finala Vimbldona pošto je danas eliminisao Žoaoa Fonseku iz Brazila pobedom 3:0 (6:3, 6:3, 6:3) za dva sata i 10 minuta. Safijulin, 132. igrač sa ATP liste, neočekivano lako je pobedio 105 pozicija bolje plasiranog Brazilca koji je eliminisao Đokovića na nedavnom Rolan Garosu. Rus nije rivalu dozvolio nijedan brejk u meču, a napravio ih je četiri, pa je lako stigao do potencijalnog duela
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