Đoković dobio potencijalnog protivnika u osmini finala Vimbldona

Potencijalni protivnik Đokoviću u osmini finala bio bi Rus Roman Safijulin

Ruski teniser Roman Safijulin potencijalni je rival Novaku Đokoviću u osmini finala Vimbldona pošto je danas eliminisao Žoaoa Fonseku iz Brazila pobedom 3:0 (6:3, 6:3, 6:3) za dva sata i 10 minuta. Safijulin, 132. igrač sa ATP liste, neočekivano lako je pobedio 105 pozicija bolje plasiranog Brazilca koji je eliminisao Đokovića na nedavnom Rolan Garosu. Rus nije rivalu dozvolio nijedan brejk u meču, a napravio ih je četiri, pa je lako stigao do potencijalnog duela