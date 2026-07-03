Poljoprivrednici od danas na svim pumpama mogu da kupuju dizel za 184 dinara

Politika pre 1 sat
Poljoprivrednici od danas na svim pumpama mogu da kupuju dizel za 184 dinara

Do sada to nije bilo moguće na svim pumpama

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte na osnovu koje će od danas poljoprivrednici uz kartice izdate registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima moći da kupuju evrodizel po povlašćenoj ceni od 184 dinara za litar i na ostalim pumpama a ne samo NIS Petrola i Gasproma. Kako je navedeno u uredbi objavljenoj u Službenom glasniku, ostali privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na
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