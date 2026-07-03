Ronaldo završava reprezentativnu karijeru posle Svetskog prvenstva

Politika pre 1 sat
Ronaldo završava reprezentativnu karijeru posle Svetskog prvenstva

Katija Aveiro izjavila da je turnir u Kanadi, SAD i Meksiku verovatno poslednji za Portugalca

Sestra Kristijana Ronalda, Katija Aveiro, izjavila je da bi Svetsko prvenstvo 2026. godine moglo da bude poslednje takmičenje za kapitena Portugala u nacionalnom dresu. Prema njenim rečima, informacije koje ima ukazuju na to da bi Ronaldo nakon turnira mogao da se povuče iz reprezentacije, čime bi završio jednu od najdužih i najuspešnijih internacionalnih karijera u istoriji fudbala, prenela je španska Marka. Katija Aveiro je navela da bi Ronaldo mogao da odigra
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