Ronaldo završava reprezentativnu karijeru posle Svetskog prvenstva

Katija Aveiro izjavila da je turnir u Kanadi, SAD i Meksiku verovatno poslednji za Portugalca

Sestra Kristijana Ronalda, Katija Aveiro, izjavila je da bi Svetsko prvenstvo 2026. godine moglo da bude poslednje takmičenje za kapitena Portugala u nacionalnom dresu. Prema njenim rečima, informacije koje ima ukazuju na to da bi Ronaldo nakon turnira mogao da se povuče iz reprezentacije, čime bi završio jednu od najdužih i najuspešnijih internacionalnih karijera u istoriji fudbala, prenela je španska Marka. Katija Aveiro je navela da bi Ronaldo mogao da odigra