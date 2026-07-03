Hrvatska eliminisana u trileru, Španija jeste furija, Švajcarci rutinski protiv Alžira

Hrvatska vodila protiv Portugala, ali su Ronaldo i saigrači okrenuli. Do pobede u 90+4. minutu. Španija deklasirala Austriju, Švajcarska savladala Alžir. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

REUTERS/Jeenah Moon Kristijano Ronaldo teši Luku Modrića posle eliminacije Hrvatske sa Svetskog prvenstva Luka Modrić, fudbalski veteran briljantne karijere, plakao je kao dete na terenu stadiona u Torontu posle eliminacije Hrvatske od Portugala u šesnaestini finala Svetskog prvenstva. Tešio ga je još jedan veteran Kristijano Ronaldo. Obojici će ovo biti poslednji veliki fudbalski turnir u karijerama, a gest Portugalca obišao je svet - simbolična fotografija za