Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv Vučićevića i pripadnika MUP

Radio 021 pre 4 sati  |  021.rs
Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv Vučićevića i pripadnika MUP

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš podneo je krivičnu prijavu protiv dvojice pripadnika Uprave kriminalističke policije, NN lica iz Direkcije policije i vlasnika Informera Dragana Vučićevića. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Prijavu je podneo Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal zbog iznošenja u javnost sadržaja službene beleške koja se odnosi na njegovo saslušanje u vezi sa slučajem "zvučni top". Ponoš je saslušan u sredu povodom objava na mreži Iks u kojima je tvrdio da je policija upotrebila "zvučni top" protiv građana na protestu 15. marta 2025. godine, a ubrzo nakon saslušanja urednik Informera je u programu detaljno prepričao o čemu je bilo reči tokom saslušanja. Stranka
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv pripadnika MUP i vlasnika Informera

Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv pripadnika MUP i vlasnika Informera

Ozon press pre 1 sat
Dva dana nakon što je bio na informativnom razgovoru u UKP, Ponoš podneo krivične prijave TOK-u

Dva dana nakon što je bio na informativnom razgovoru u UKP, Ponoš podneo krivične prijave TOK-u

Insajder pre 4 sati
Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv pripadnika MUP i vlasnika Informera

Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv pripadnika MUP i vlasnika Informera

Beta pre 4 sati
Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv pripadnika MUP i vlasnika Informera

Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv pripadnika MUP i vlasnika Informera

Serbian News Media pre 4 sati
Zdravko Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv inspektora UKP-a i Dragana J. Vučićevića

Zdravko Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv inspektora UKP-a i Dragana J. Vučićevića

Nova pre 4 sati
Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv pripadnika MUP

Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv pripadnika MUP

Nedeljnik pre 4 sati
Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv pripadnika MUP i vlasnika Informera

Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv pripadnika MUP i vlasnika Informera

Radio sto plus pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglOrganizovani kriminalTužilaštvoMUPZdravko PonošZvučni top

Regioni, najnovije vesti »

Novi digitalni dental aparat za Službu stomatologije: Modernizacija Doma zdravlja u Kruševcu

Novi digitalni dental aparat za Službu stomatologije: Modernizacija Doma zdravlja u Kruševcu

Kurir pre 6 minuta
Nastavak borbe sa komarcima u Leskovcu: U ponedeljak i utorak zaprašivanje na ovim lokacijama

Nastavak borbe sa komarcima u Leskovcu: U ponedeljak i utorak zaprašivanje na ovim lokacijama

Kurir pre 1 sat
Uklanjaju staru i prave novu kapiju: Na ulazu parka u Banji Koviljači

Uklanjaju staru i prave novu kapiju: Na ulazu parka u Banji Koviljači

Kurir pre 51 minuta
VAŠA PISMA! Rekonstrukcijom pruge, zatvoren put između sela Gornji i Donji Beleš!

VAŠA PISMA! Rekonstrukcijom pruge, zatvoren put između sela Gornji i Donji Beleš!

Plus online pre 1 dan
VAŠA PISMA: Meštani belopalanačkih sela – Puteve su nam obećali za izbore 2023, a sada su odložili za 2027.

VAŠA PISMA: Meštani belopalanačkih sela – Puteve su nam obećali za izbore 2023, a sada su odložili za 2027.

Plus online pre 1 dan