Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv Vučićevića i pripadnika MUP

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš podneo je krivičnu prijavu protiv dvojice pripadnika Uprave kriminalističke policije, NN lica iz Direkcije policije i vlasnika Informera Dragana Vučićevića. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Prijavu je podneo Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal zbog iznošenja u javnost sadržaja službene beleške koja se odnosi na njegovo saslušanje u vezi sa slučajem "zvučni top". Ponoš je saslušan u sredu povodom objava na mreži Iks u kojima je tvrdio da je policija upotrebila "zvučni top" protiv građana na protestu 15. marta 2025. godine, a ubrzo nakon saslušanja urednik Informera je u programu detaljno prepričao o čemu je bilo reči tokom saslušanja. Stranka